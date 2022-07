Đề nghị truy tố cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa do dính sai phạm tại dự án Golden Gate

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 cựu lãnh đạo UBND tỉnh và cựu giám đốc Sở TN-MT tỉnh này về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan dự án Golden Gate.





Ngày 6-7, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Công Thiên - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.



Các ông Thắng, Thiên, Thái bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Tổ hợp khách sạn- căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, TP Nha Trang (gọi tắt là dự án Nha Trang Golden Gate). Dự án Nha Trang Golden Gate do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (gọi tắt là Công ty Đỉnh Vàng) làm chủ đầu tư.



Cho thuê đất công giá bèo



Theo cơ quan điều tra, khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích 20.112,1 m2, bao gồm 2 thửa đất liền kề nhau, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.



Công ty Đỉnh Vàng đề xuất và các văn bản trước đó của UBND tỉnh đều thể hiện chủ trương, quyết định theo hướng công ty này có trách nhiệm làm việc với người sử dụng đất để thống nhất phương án bồi thường hỗ trợ.



Tuy nhiên sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa lại thực hiện quy trình thu hồi đất, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ấn định mức bồi thường, hỗ trợ cho chủ đất cũ là Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng Tổng công ty Điện lực Miền Trung.





Dự án Golden Gate 28E Trần Phú nằm vị trí vàng trung tâm mặt tiền đường biển

Dự án Golden Gate bị đình chỉ thi công



Ngày 16-2-2016, Công ty Đỉnh Vàng được giao đất, cho thuê đất hơn 2,1ha khu đất nói trên để thực hiện Dự án Nha Trang Golden Gate theo Quyết định số 109 QĐ-UBND, trên cơ sở tham mưu của Sở TN-MT sau khi rà soát hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh quy định tại Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.



Ngày 1-9-2016, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký quyết định phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Theo đó, giá đất thương mại dịch vụ hơn 6,6 triệu đồng/m2 với diện tích 8.224m2, giá đất ở hơn 5,3 triệu đồng/m2 với diện tích 4.675,7m2. Diện tích còn lại 7.212 m2 được giao không thu tiền sử dụng đất sử dụng để xây dựng công viên cây xanh và giao thông, sân bãi.



Ngày 22-9-2016, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có quyết định miễn tiền thuê đất hơn 3,4 tỉ đồng cho Công ty Đỉnh Vàng với lý do miễn trong thời gian xây dựng cơ bản.



Ngày 17-8-2017, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh hơn 7.200 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng, không kinh doanh thành diện tích cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.



Nhiều sai phạm



Cơ quan điều tra xác định dự án Nha Trang Golden Gate hoàn toàn không được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo Luật Đất đai 2003, dự án này không thuộc diện dự án phát triển kinh tế quan trọng quy định để Nhà nước thu hồi đất và giao cho chủ đầu tư.



Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, dự án trên cũng không thuộc vào diện các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế. Việc UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đang sử dụng rồi giao cho Công ty Đỉnh Vàng là trái quy định pháp luật.



UBND tỉnh đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm cho dự án, thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đồng ý chủ trương mở rộng địa điểm đầu tư dự án đối với dự án có sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở; thực hiện giao đất, cho thuê đất để Công ty Đinh Vàng thực hiện Dự án Nha Trang Golden Gate mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là trái quy định pháp luật đầu tư, pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dẫn đến giao đất, cho thuê đất không đúng hình thức, không đúng đối tượng.





Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị phạt 5 năm 6 tháng tù liên quan đến vụ án đất đai xảy ra tại núi Chín Khúc hồi tháng 4-2022.



Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2011- 2015, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Đỉnh Vàng, ký văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án Nha Trang Golden Gate là hành vi lạm quyền.



Ông Thắng đã biến một dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư trở thành một dự án được công nhận, được thỏa thuận phương án kiến trúc. Điều này còn biến một công ty chưa được lựa chọn chủ đầu tư theo quy định pháp luật nhà ở thành chủ đầu tư của dự án nhà ở, dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất trái pháp luật với giá trị quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm 2-2016 là hơn 55,4 tỉ đồng.





Ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bị phạt 4 năm 6 tháng tù tại vụ án xảy ra ở núi Chín Khúc.



Ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh từ 2015 đến 2019, đã ký quyết định giao đất, cho thuê đất trái pháp luật đất đai.



Ông Võ Tấn Thái, khi giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, đã ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư dự án trái pháp luật. Ông Thái ký tờ trình thỏa thuận địa điểm, tờ trình thẩm định giấy chứng nhận đầu tư là trái quy định. Với vai trò giám đốc Sở TN-MT, ông Thái ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trái quy định pháp luật.





Ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT bị phạt ba năm tù liên quan đến vụ án đất đai xảy ra tại núi Chín Khúc hồi tháng 4-2022.



Hành vi nêu trên của các ông Thắng, Thiên, Thái đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.



Bài, ảnh: Kỳ Nam

