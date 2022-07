Cháy nhà giữa đêm, 2 mẹ con tử vong

Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ 30 phút ngày 1-7 khiến 2 người phụ nữ trong nhà (mẹ chồng và con dâu) tử vong trên tầng 1.



Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: TIẾN TẦM



Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 1-7, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 60/7, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, khiến 2 người trong nhà tử vong.



Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên ông Nguyền Hữu Long, sinh năm (64 tuổi) đang ngủ ở tầng trệt thức giấc phát hiện nhà sau có hơi nóng và khói nên tri hô. Đồng thời, ông Long tìm cách chạy lên tầng 1 kêu vợ là bà Nguyễn Thị N (66 tuổi) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim N. (34 tuổi) đang ngủ chung phòng với mẹ chồng.



Tuy nhiên, do hơi nóng và khói mù mịt nên ông Long không chạy lên lầu được, phải mở của nhà trước chạy ra ngoài rồi tiếp tục tri hô. Nghe tiếng tri hô của ông Long, người dân xung quanh liền chạy đến dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa, điện thoại trình báo công an phường Mỹ Thạnh và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy. Khoảng 30 phút sau thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các nhà lân cận. Rất tiếc, lực lượng chức năng không cứu được 2 nạn nhân bị kẹt ở tầng 1, căn nhà bị cháy gần như hoàn toàn.



Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.



Theo TIẾN TẦM - QUỐC BÌNH (SGGPO)