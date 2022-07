Bộ Giao thông-Vận tải thông tin về tiến độ triển khai thu phí không dừng

(GLO)- Thông tin tại cuộc họp giao ban tháng 7-2022 của Bộ Giao thông-Vận tải sáng 29-7, ông Lê Kim Thành-Vụ trưởng Vụ Đối tác công-tư (Vụ PPP-Bộ Giao thông-Vận tải) cho biết: Tính đến nay có 113 trạm đã đủ điều kiện lắp đặt và triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng (ETC); trong đó, có 69 trạm do Bộ quản lý và 44 trạm do địa phương quản lý.

Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Riêng 4 tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, hiện, 2 tuyến đã được vận hành hệ thống ETC, gồm: cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Trong ngày 30-7, hệ thống ETC tiếp tục được triển khai tại cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và hoàn thành triển khai trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào ngày 1-8-2022.

"Việc triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng đã được các đơn vị quản lý, vận hành cao tốc cam kết hoàn thành vào ngày 1-8-2022 theo đúng chỉ đạo"-ông Lê Kim Thành cho hay.

Về việc dán thẻ E-tag (thẻ ETC), theo ông Lê Kim Thành, hiện số thẻ ETC đã được dán đạt khoảng 3,2 triệu thẻ trên hơn 4,3 triệu xe ô tô trên toàn quốc. Mục tiêu đặt ra đến ngày 1-8-2022, tỷ lệ dán thẻ ETC của phương tiện đạt 80-90%.

Đánh giá quá trình thực hiện triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng, lãnh đạo Vụ PPP cũng thừa nhận, do hệ thống ETC lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam, việc quản lý vận hành có sự tham gia của nhiều bên: ngân hàng, nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động… cộng với việc các trạm BOT đã lắp đặt hệ thống thu phí một dừng nên quá trình chuyển đổi còn nhiều lúng túng. Tuy nhiên, đến nay đã cơ bản được khắc phục.

Cũng trong ngày 29-7, Thứ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đã ký Công văn số 7745/BGTVT-ĐTCT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Công ty cổ phần Tasco; Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC liên quan đến xử lý một số bất cập cần khắc phục trong quá trình triển khai ETC.

Theo đó, Bộ Giao thông-Vận tải cho hay, thời gian vừa qua trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc: "xe bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ của Epass và cho rằng có hiện tượng chạy doanh số dán thẻ bất chấp mong muốn của chủ phương tiện, gây bức xúc, khó khăn cho các phương tiện khi muốn dán thẻ tham gia dịch vụ; xe không qua trạm vẫn bị trừ tiền".

Do đó, Bộ Giao thông-Vận tải đề nghị: Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội chỉ đạo Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam, Công ty cổ phần Tasco chỉ đạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC kiểm tra, rà soát các thông tin báo chí đã nêu để có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên trước ngày 5-8-2022.

Các nhà cung cấp dịch vụ chủ động rà soát, có giải pháp khắc phục ngay tồn tại bất cập nêu trên, hoàn thành trước ngày 5-8-2022. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình vận hành, khai thác, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, kết nối, liên thông.

Đặc biệt, các đơn vị có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ dịch vụ (Etag hoặc Epass) đã dán thông qua việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện online qua hệ thống internet.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các Nhà cung cấp dịch vụ khắc phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên trước ngày 5-8-2022; có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng. Đồng thời, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng giải pháp để tạo điều kiện cho chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ dịch vụ đã dán.