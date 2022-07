Án mạng khiến 3 người tử vong ở Phú Yên: Truy tố bị can Đoàn Minh Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Đoàn Minh Hải (34 tuổi) về hành vi giết người.



Khởi tố nghi can sát hại 3 người trong 1 gia đình tại Phú Yên

Đối tượng Đoàn Minh Hải tại trụ sở Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



Ngày 4/7, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 28/5 khiến 3 người trong một gia tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Đoàn Minh Hải (34 tuổi, trú cùng khu phố) về hành vi giết người.



Theo kết luận điều tra, năm 2018, Đoàn Minh Hải và chị Nguyễn Thị D (28 tuổi, ở cùng khu phố) sống chung với nhau không đăng ký kết hôn và có con chung là bé gái N.Đ.T.V (3 tuổi).



Tháng 9/2020, Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa xét xử, không công nhận Hải và chị D là vợ chồng, giao cháu V cho chị D nuôi dưỡng; Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản. Tuy nhiên, sau đó, Hải nhiều lần đến nhà chị D thăm bé V nhưng bị gia đình chị D ngăn cản, không cho gặp cháu V. Từ đó, giữa Hải và gia đình chị D xảy ra mâu thuẫn.



Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28/5/2022, Hải mang theo một số hung khí vào nhà ông N.C (60 tuổi, bố đẻ chị D) gây ra vụ thảm sát khiến ông N.C, bà L.T.L (58 tuổi mẹ chị D) và chị D tử vong. Sau khi giết người, Hải đóng cửa chính, ẵm cháu V về nhà cha mẹ ruột gửi và bỏ trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh.



Vào lúc 19 giờ ngày 29/5, Hải bị Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ tại quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.



Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can và tạm giam Đoàn Minh Hải để điều tra làm rõ hành vi “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)