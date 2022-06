Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Khi đến chơi nhà, một người thân tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng ông C.V.B. ở Nam Định đã tử vong bất thường.





Ngày 13-6, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đang phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng trên địa bàn.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường



Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày 13-6, một người thân đến gia đình ông C.V.B. (khoảng 60 tuổi) và bà V.T.L. (hơn 50 tuổi, ngụ xóm 8, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định) chơi.



Khi tới nơi, người này tá hỏa phát hiện vợ chồng ông B. đã tử vong. Trong đó, bà L. tử vong với một vết thương ở phần cổ, còn ông B. tử vong trong tư thế treo cổ.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Giao Tiến và huyện Giao Thủy có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai người dân xung quanh; đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Nam Định.



Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông B. và bà L. có 3 người con, trong đó 2 người đã lập gia đình riêng, còn người con gái út sống cùng bố mẹ.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)