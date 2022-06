Ông Phạm Công Tạc đã "diễn" trong "vở kịch" Việt Á như thế nào?

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.



Do liên quan đến vụ Việt Á, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đánh giá bị khai trừ Đảng



Những hành vi "gây hậu quả nghiêm trọng" của ông Phạm Công Tạc chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ.



Còn người dân, dư luận hãy xem lại "vở kịch" về kit test của Việt Á, sẽ thấy Thứ trưởng Phạm Công Tạc là một "diễn viên" cực kỳ xuất sắc. Nghe ông Phạm Công Tạc diễn xuất tại cuộc họp báo công bố kết quả đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)", diễn ra ngày 5.3.2020, mới hiểu được sự phối hợp giữa các "diễn viên" trong vở kịch này nhịp nhàng như thế nào.



Các "kịch sĩ" chính trong buổi họp báo đều diễn xuất rất xuất sắc - GS.TS. Đỗ Quyết, nguyên Giám đốc Học viện Quân y "múa" rằng: "...khi có kết quả nghiên cứu các nhà khoa học đã gửi đến tạp chí virus học quốc tế Vigology. Tạp chí này đã gửi nghiên cứu đến WHO, tổ chức này lập tức liên hệ với Học viện Quân y xin phép chia sẻ nghiên cứu tới các phòng thí nghiệm khác".



Còn "kịch sĩ" Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á "láo thiên láo địa" rất thu hút: "Hiện Công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng bộ kit này. Năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á khoảng 10.000 bộ kit/ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Như vậy, năng lực sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều thế giới".



Nhưng cho đến nay, đi tìm cái nơi sản xuất 10.000 bộ kit/ngày của Công ty Việt Á chưa ra, không biết nó có tồn tại hay không?



Ngoài các "kịch sĩ" xuất sắc đó, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nổi lên bằng pha diễn đầy chia sẻ, ví dụ: "Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc phải sớm có bộ kit phát hiện nCoV để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty CP Công nghệ Việt Á đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi, cả ngày nghỉ lẫn ban đêm".



Còn nữa: "Bộ kit được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại Labo chuẩn thức của Công ty CP Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất".



Thứ trưởng của Bộ Khoa học Công nghệ tuyên bố tại cuộc họp báo về sản phẩm của Việt Á như vậy, còn ai nghi ngờ gì nữa, chưa kể còn nhiều "diễn viên múa" phụ họa khác. Cho nên, ngành y các địa phương bị dính chàm trong vụ này là phải.



Một số diễn viên đã bị lộ mặt, nhưng ai là "đạo diễn" của vở kịch kit test Việt Á?



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-pham-cong-tac-da-dien-trong-vo-kich-viet-a-nhu-the-nao-1053251.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)