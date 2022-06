Hà Nội: Cảnh sát cứu 4 người, dập tắt đám cháy lúc rạng sáng ở Hai Bà Trưng

Công an quận Hai Bà Trưng kịp thời cứu 4 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng tại phường Quỳnh Mai.





Ngày 27.6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận đã kịp thời cứu 4 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng tại phường Quỳnh Mai.



Theo cơ quan chức năng, vào hồi 4h15 sáng cùng ngày, đơn vị này được tin báo cháy từ trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy 114 xảy cháy tại nhà dân, địa chỉ: Số 53 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Lúc này trong nhà còn 4 người trong một gia đình bị mắc kẹt.



Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động 2 xe chữa cháy, cùng 15 cán bộ chiến sĩ chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và triển khai cứu 4 người trong gia đình thoát nạn an toàn.





Lực lượng chức năng triển khai cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: CACC



Đến 4h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, sức khỏe 4 người được cứu ổn định bình thường.



Cụ thể, 4 người được cứu gồm: H.T.H (SN 1978 - chủ nhà), L.H.H (SN 1979), H.M.K (SN 2005) và H.M.K (SN 2011).



Khu vực cháy tại bếp tầng 2 của ngôi nhà, cháy một số đồ dùng của gia đình như: Nồi cơm điện, lò vi sóng... Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại trong vụ cháy.





4 người được cứu thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng.



"Gia đình tôi đang ngủ thì có ngửi thấy mùi khét nên gọi các thành viên trong gia đình dậy và ra ban công. Tôi định quay xuống lấy bình chữa cháy nhưng bị kẹt lại tại ban công.



Sau đó, tôi gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp theo số điện thoại 114. Khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy và cứu thoát 4 người trong gia đình tôi an toàn" - ông H.T.H chia sẻ.



https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-canh-sat-cuu-4-nguoi-dap-tat-dam-chay-luc-rang-sang-o-hai-ba-trung-1060947.ldo

Theo PHẠM ĐÔNG (LĐO)