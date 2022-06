Điều tra vụ phóng viên bị lăng mạ, dọa giết cả gia đình

Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và đang điều tra thông tin trình báo của anh L.T. Đ, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị về việc bị một đối tượng lăng mạ, chửi bới và dọa giết cả gia đình.



Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại dự án sai phạm





Theo đó, anh Đ trình báo tới cơ quan Công an về việc, vào hồi 21 giờ 43 phút ngày 15/6, một đối tượng lạ dùng điện thoại gọi cho anh Đ. Khi nói chuyện, đối tượng (tự xưng tên là Công ở thành phố Hải Phòng) liên tục chửi bới anh Đ. và cho biết đang từ Hải Phòng lên để tìm giết gia đình anh Đ.



Khi anh Đ hỏi lý do dọa giết gia đình, đối tượng nêu trên có nói về việc anh Đ đã viết bài đụng chạm vào chỗ làm ăn của người quen.



Cũng trong nội dung trình báo đến Công an, anh Đ cho biết, thời gian gần đây có thực hiện bài viết về vi phạm trật tự đô thị và quản lý đất đai ở khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.



Hiện, phóng viên L.T.Đ đã báo cáo cơ quan để có văn bản báo cáo sự việc gửi tới Hội Nhà báo Việt Nam.



Theo LÊ TÚ (NDĐT)