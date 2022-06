Bắt tạm giam nguyên Giám đốc CDC Bình Phước liên quan đến Việt Á

Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu và Lê Thành Bắc, nguyên nhân viên khoa Dược bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của Việt Á.



Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu bị cách hết chức vụ trong Đảng

NÓNG: Lập hội đồng kiểm tra "quà" Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước

Nguyên Giám đốc CDC Bình Phước Nguyễn Văn Sáu bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 30/6, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam hai nguyên cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước gồm: Nguyễn Văn Sáu - nguyên Giám đốc và Lê Thành Bắc, nguyên nhân viên khoa Dược.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã tống đạt các quyết định đối với hai bị can.



Theo thông tin ban đầu, hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam do trong năm 2021 đã tham gia lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thuận Giang không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước 5 tỷ đồng.



Cùng ngày, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Sáu và ông Bắc, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)