Bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng

Chiều 20.6, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối 4 đối tượng về hành vi “Tham ô tài sản” trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC Đà Nẵng. Trong đó, có Giám đốc CDC Đà Nẵng.



Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giám đốc CDC Đà Nẵng. Ảnh: TT



Cụ thể, liên quan đến vi phạm trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) về hành vi “Tham ô tài sản”.





Công an khám xét nơi ở của Giám đốc CDC Đà Nẵng.



Ông Tôn Thất Thạnh (sinh năm 1964, nghề nghiệp bác sĩ, thường trú 90 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Sinh năm 1982, nghề nghiệp bác sĩ, trú 86/6 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trưởng Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi (Sinh năm 1986, nghề nghiệp bác sĩ, nơi ở 137/6/01 Nguyễn Phước Nguyên, phường Hòa Khê, quận Thanh khê, TP.Đà Nẵng) nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng cùng về tội danh trên.



Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án tại nơi ở và nơi làm việc của ông Thạnh và các bị can nói trên.

