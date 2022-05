Vụ cha ôm con nhảy cầu tự vẫn ở Hội An: Đã tìm được thi thể cháu bé

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hội An, sau hơn một ngày tìm kiếm, vào khoảng 21 giờ ngày 18/5, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phát hiện và vớt được thi thể cháu M.N.D.L (SN 2016) cách nơi xảy ra vụ việc cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn khoảng hơn 200m.





Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An) phát hiện người cha điều khiển xe máy BKS 29-E1... chở theo con gái đang lưu thông trên cầu. Khi đến giữa cầu, người đàn ông này dừng xe máy lại rồi bồng con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan cầu gieo xuống sông Thu Bồn.





Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích vụ người cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn. Ảnh: C.Đ



Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thành phố Hội An tổ chức tìm kiếm và xác định danh tính hai cha con, người cha là M.X.B (SN 1993, tạm trú tại TP.Đà Nẵng), con gái tên là M.N.D.L (SN 2016). Đến 11 giờ 45 phút ngày 17/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể người cha, còn cháu L mất tích đến hôm nay mới tìm thấy.



Nguyên nhân ban đầu người cha ôm con nhảy cầu tự vẫn là do mâu thuẫn chuyện gia đình, buồn chuyện vợ.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)