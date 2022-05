Truy nã chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bỏ trốn trước khi bị khởi tố, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.





Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Sinh ngày 22-8-1969, quê tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).





Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn.



Trước đó, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khởi tố, lệnh bắt giam Phan Huy Anh Vũ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (hiện là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, 7 người khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn. Chỗ ở trước khi trốn: Căn hộ 1709-1710, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



Đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm cách 4,5 cm sau cánh mũi trái. Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế (Công ty AIC). Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 001169009999; cấp ngày 23-9-2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an.



Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Anh Hào. Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Điện thoại: 0916777767.



Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỉ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.



Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ thuộc: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Chủ đầu tư); Công ty AIC; Đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; Đơn vị Thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu, để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỉ đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)