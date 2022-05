TP HCM: Ô tô mất lái tông nhiều xe máy, tài xế rời khỏi hiện trường

Ô tô 7 chỗ đang chạy trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức, TP HCM) thì bất ngờ mất lái, tông vào nhiều xe máy khiến 3 người bị thương nặng.





Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 5-5 tại khu vực chợ Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.



Theo thông tin ban đầu, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Kha Vạn Cân về hướng đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Khi vừa qua chợ Thủ Đức, ô tô mất lái tông vào 4 xe máy đang lưu thông trên đường và 1 xe máy đang đậu trên lề đường Kha Vạn Cân.



Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sỹ Hưng



Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu. Ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng ở phần đầu.



Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an TP Thủ Đức (khu vực 3) phối hợp với Công an phường Trường Thọ đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường khiến khu vực gần chợ Thủ Đức bị ách tắc giao thông.



Đến 20 giờ 20 phút, lực lượng công an vẫn đang phong toả hiện trường chờ tài xế ra trình diện để di chuyển ô tô 7 chỗ khỏi hiện trường.



Ngày 5-5, UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 thiếu niên tử vong, 1 thanh niên bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp



Trước đó, vào 17 giờ 15 phút ngày 4-5, tại Km 252+030 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa phận thôn Xa Lăng, xã Đakrông (huyện Đakrông), em Hồ Anh T. điều khiển xe máy không có BKS chở theo em Hồ Duy Ph. (cùng 14 tuổi, ngụ tại thôn Pa Tầng, xã Đakrông) lưu thông theo hướng Cầu Treo Đakrông - Tà Rụt.



Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 74K1 - 068.35 do Hồ Văn Thao (22 tuổi) điều khiển chở theo Hồ Văn C. (15 tuổi; cùng ngụ tại thôn Vùng Kho, xã Đakrông) lưu thông theo hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến em Hồ Anh T. và Hồ Duy P. tử vong; Hồ Văn Thao bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng.



Cơ quan chức năng huyện Đakrông đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong với số tiền 2 triệu đồng và 1 triệu đồng với người bị thương.



Theo SỸ HƯNG - Ý LINH - ĐỨC NGHĨA (NLĐO)