Về ngoại chơi, 2 anh em chết đuối thương tâm ở Quảng Nam

Về nhà ngoại ăn đám cưới, 2 cháu bé 10 tuổi là anh em bạn dì rủ nhau đi tắm suối thì không may bị đuối nước thương tâm.





Chiều 19-4, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.





Khu vực 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm.



Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 18-4, em Trần Văn Khang (trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước) và em Đoàn Văn Danh (cùng 10 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) cùng nhau tắm tại suối Vực Hiệu (xã Tiên Lãnh) thì không may bị đuối nước tử vong.



Được biết, Khang và Danh là anh em bạn dì ruột. Cả 2 theo gia đình về nhà ngoại ở thôn 2 (xã Tiên Lãnh) ăn đám cưới thì không may gặp nạn.



