Phú Yên: Chạy máy phát điện tạo ô xy cho cá chình, 3 người bị ngạt khí

Dùng máy phát điện tạo khí ô xy cho cá chình khiến 3 người ở xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên) bị ngạt khí, trong đó 1 học sinh đã tử vong, còn 2 người đang cấp cứu tại bệnh viện.





Chiều 1.4, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết trên địa bàn xã An Dân (H.Tuy An) đã xảy ra vụ ngạt khí khiến 1 học sinh tử vong và 2 người khác trong cùng gia đình đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.



Theo ông Khoa, người tử vong là em T.Đ.Đ.H (13 tuổi), học sinh lớp 7A Trường THCS Lê Thánh Tôn (xã An Dân). Còn 2 người đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên là bà T.T.M (46 tuổi, mẹ em H.) và bà P.T.H (72 tuổi, bà ngoại em H.).



Tối 31.3, nhà của bà M. mất điện nên bà M. nhờ em rể nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình. Lúc máy đang hoạt động, trong nhà có bà M., em H. và bà H. nằm ngủ nên ngủ quên. Mãi đến 5 giờ 30 phút sáng 1.4, người em rể đến nhà bà M. để tắt máy thì phát hiện cả 3 người đã nằm bất động.



Cả 3 người sau đó được đưa đến Trung tâm y tế H.Tuy An cấp cứu, nhưng em H. tử vong. Bà M. và bà H. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.



Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết 2 người ngạt khí đang cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân thở máy, tiên lượng nặng.



Ngay sau khi sự việc 3 người bị ngạt khí xảy ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Theo Đức Huy (TNO)