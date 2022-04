Phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị đe dọa "cho đứt đi cánh tay"

Trong quá trình tác nghiệp, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng, 1 phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã bị người đàn ông gọi điện đe dọa "cho đứt đi cánh tay" cùng với những lời chửi bới tục tĩu.





Ngày 8-4, ông Nguyễn Tài Đại (bút danh Trung Tân), phóng viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ tại Tây Nguyên, cho biết đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc có người gọi điện đe doạ "cho đứt đi cánh tay" khi tìm hiểu, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng.





Khu vực xây dựng trái phép mà ông Nguyễn Tài Đại phản ánh. Ảnh T.T



Theo đơn trình báo, sáng 5-4, từ nguồn tin của người dân về việc một số cá nhân tiếp tục san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối, thác Cá Sấu nằm giữa phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), ông Đại đã tiếp cận hiện trường, ghi hình ảnh. Trước đó, ngày 6-5-2021, ông Đại từng phản ánh sự việc san lấp tại khu vực này.



Sau đó, ông Đại làm việc với ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa, và đến chiều lại gặp ông Nguyễn Xuân Bính, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, để nắm thông tin. Chiều cùng ngày, đoàn liên ngành của phường Nghĩa Tân vào hiện trường kiểm tra, xác nhận những thông ông Đại cung cấp là đúng, sẽ xử lý nghiêm.



Bất ngờ, chiều tối 5-4, 1 người xưng tên Trọng, gọi điện cho ông Đại đe dọa "cho đứt đi cánh tay" nếu tiếp tục thông tin, viết bài về việc san đồi xẻ núi, xây dựng trái phép tại thác Cá Sấu cùng với những lời lẽ tục tĩu, thóa mạ.



Người gọi điện cho rằng việc phóng viên phản ánh khiến địa phương kiểm tra nên việc xây dựng trái phép tại đây bị cản trở. "Mày đưa báo cho đàng hoàng, chứ bọn nó có kiểm tra cũng chẳng làm được gì tao. Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ gì đâu. Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó…" - người đàn ông tên Trọng đe dọa phóng viên.



Sau khi bị đe dọa, ông Đại đã gửi file ghi âm cho ông Đỗ Tấn Sương và ông Nguyễn Xuân Bính đề nghị xác minh người tên Trọng này. Sau đó, ông Bính xác nhận người gọi là ông B.Đ.Trọng. Ông này có 4ha rẫy gần thác Cá Sấu và đang có ý định xây dựng nên khi bị kiểm tra đã đánh một cán bộ địa chính và gọi điện điện đe dọa phóng viên.



"Bằng đơn này, tôi kính trình đến Công an, Sở TT-TT tỉnh Đắk Nông đề nghị có biện pháp bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của phóng viên các cơ quan báo chí theo đúng Luật Báo chí. Bên cạnh đó, tôi đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ cần xử lý triệt để hành vi đe dọa phóng viên của ông B.Đ.Trọng" - trong đơn ông Đại trình bày.



Hiện lực lượng công an đã triệu tập ông B.Đ.Trọng lên làm rõ hành vi đánh cán bộ đoàn kiểm tra và đe dọa phóng viên.



Theo C. Nguyên (NLĐO)