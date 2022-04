Bình Phước: Rơi xuống giếng hoang bên đường, người phụ nữ tử vong

Trên đường đưa con gái đi sinh con, bà Thị Sarin đã dừng lại vào bên lề đường để đi vệ sinh, tuy nhiên, khi đi vào khoảng hơn 10 mét, bà Sarin không may bị rơi xuống giếng bỏ hoang, chìm xuống giếng.



Sáng 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước đã trục vớt thành công thi thể một phụ nữ được xác định tử vong khi rơi xuống giếng bỏ hoang sâu gần 20m vào rạng sáng cùng ngày.



Nạn nhân là bà Thị Sarin (56 tuổi), ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.



Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 20/4, bà Sarin chở con gái đang mang thai lên bệnh viện huyện Lộc Ninh để sinh. Khi còn cách bệnh viện khoảng 100 mét, đoạn thuộc khu phố Ninh Hòa, thị trấn Lộc Ninh, bà Sarin và con gái dừng lại vào bên lề đường để đi vệ sinh.



Tuy nhiên, khi vào khoảng hơn 10 mét, bà Sarin không may bị rơi xuống giếng bỏ hoang, chìm xuống giếng sâu.



Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.



Tại hiện trường, khu vực nạn nhân bị rơi xuống là một giếng sâu gần 20 mét, bỏ hoang lâu ngày, bên cạnh con đường lớn hướng đi Bệnh viện huyện Lộc Ninh.



Sau gần 2 giờ nỗ lực triển khai, đến 5 giờ 30 ngày 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã trục vớt thành công thi thể nạn nhân.



Công an huyện Lộc Ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)