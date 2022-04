Bình Định: Củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng tấn công khách ở quán ăn

Ngày 25-4, Công an phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Hữu An (23 tuổi, ngụ tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về hành vi cố ý gây thương tích.





Theo thông tin ban đầu, An đã tấn công, hành hung một khách đến ăn sáng tại quán bánh xèo mực nhảy ở địa chỉ 72, đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LH



Trước đó, sáng 24-4, gia đình chị L.T.L. (ngụ tại TP Quy Nhơn) đến quán bánh xèo mực nhảy số 72, đường Xuân Diệu, do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1971) làm chủ để ăn sáng. Nhóm gia đình chị L. gồm 12 người đều cùng ở TP Quy Nhơn.



Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, chị L. thanh toán tiền ăn sáng thì xảy ra mâu thuẫn với bà Thoa do chênh lệch số lượng bánh xèo mà gia đình chị đã ăn. Cụ thể, theo trình bày chị L., gia đình chị chỉ dùng 60 bánh xèo, tuy nhiên phía quán bà Thoa tính tiền số lượng đến 80 bánh xèo với số tiền 560.000 đồng.



Khi chị L. phản ứng lại thì bị chủ quán chửi bới, hai bên liền xảy ra va chạm, xô xát. Lúc này, đối tượng Nguyễn Hữu An dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người chị L. Cho đến lúc có người can ngăn thì mới dừng lại.



Việc An dùng ghế nhựa đánh đập khiến chị L. bị nhiều thương tích, xây xát vùng mặt, 1 vết thương dài 2cm trên chân mày phải, 1 vết rách da ở mặt trong đốt thứ 3 bàn tay phải. Gia đình đã đưa chị L. đến Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn điều trị.



Nạn nhân bị tấn công ở vùng mặt, tay... Ảnh: LH



Sau sự việc, một số người dân đã quay lại hình ảnh, clip tung lên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng rất bức xúc trước hành vi côn đồ của đối tượng An.



Hình ảnh người dân chụp tại hiện trường sau đó chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: LH



Hiện, Công an phường Hải Cảng đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, ghi nhận hiện trường, ghi lời khai của các đối tượng liên quan. Qua đó, công an đang xác định thương tích của bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Hữu An.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)