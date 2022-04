Bình Định: Cháy ở Cụm công nghiệp Nhơn Bình thiêu rụi nhiều tài sản

Do nhà kho và bãi tập kết thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn chủ yếu là sản phẩm nhựa giả mây và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét.



Ngọn lửa bốc lên dữ dội. (Ảnh: TTXVN phát)



Khoảng 9 giờ ngày 13/4, tại một kho bãi thuộc Cụm công nghiệp Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản.



Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy thành phố Quy Nhơn đã huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm chiến sỹ tham gia công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng quá mạnh kèm theo gió lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.



Do nhà kho và bãi tập kết chủ yếu là sản phẩm nhựa giả mây và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét.



Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết đến 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng vẫn đang cố gắng dập lửa hoàn toàn, tránh bùng phát.



Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Tường Quân (TTXVN/Vietnam+)