Quảng Ngãi điều tra đối tượng liên tục chiếu tia laser khi máy bay hạ cánh

Trong thời gian qua, nhiều chuyến bay hạ cánh ở sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) đã bị chiếu tia laser uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay.

Chiều 28-3, ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết UBND huyện Bình Sơn đã giao cơ quan công an điều tra các vụ chiếu tia laser vào máy bay khi hạ cánh tại sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). "Cảng hàng không Chu Lai có báo cáo về việc này, do đó UBND huyện đã giao công an điều tra, làm rõ nhằm đảm bảo an toàn bay", ông Đồng thông tin.



Theo báo cáo Cảng hàng không Chu Lai, thời gian gần đây, nhiều chuyến bay từ TP HCM về Chu Lai thông báo bị chiếu tia laser màu xanh lá cây vào bên phải tàu bay. Chỉ trong tháng 3, có ít nhất 2 vụ chiếu laser vào máy bay nghiêm trọng đã được ghi nhận. Vị trí các đối tượng chiếu tia laser là tại khu vực tiếp cận 32, nơi tiếp giáp với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.



Máy bay bị chiếu tia laser. Ảnh minh họa



Theo Cảng hàng không Chu Lai, việc chiếu laser vào máy bay khi đang cất, hạ cánh làm ảnh hưởng đến thao tác của phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay. Việc này có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng của phi công và hành khách trên các chuyến bay.



Cảng hàng không Chu Lai đề nghị cơ quan chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc chiếu đèn laser lên tàu bay. Đồng thời kiểm tra bảng hiệu quảng cáo có sử dụng đèn xoay, đèn laser khu vực gần sân bay để có biện pháp chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn bay.



Cảng hàng không Chu Lai nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Cảng hàng không Chu Lai được xem là động lực phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo T.Trực (NLĐO)