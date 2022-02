Hải Dương: Khởi tố 3 bị can dùng thuốc trừ sâu để đòi nợ

3 bị can đã bị Công an H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt giam vì dùng thuốc trừ sâu, chất bẩn và có nhiều hành vi đe dọa gia đình con nợ.

Ngày 2.2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 bị can là Tăng Văn Hội (35 tuổi, ở thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Vũ Thanh Tuấn (34 tuổi, ở tại khu 3, P.Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Viết Thế (23 tuổi, ở thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, Công an H.Gia Lộc nhận được đơn trình báo của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Gia Tân, H.Gia Lộc về việc có một số đối tượng lợi dụng đêm tối ném chất bẩn vào nhà ông N.M.T (trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân) gây mất an ninh, trật tự, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an H.Gia Lộc đã điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an xác định, anh N.T.V (32 tuổi, con trai ông N.M.T) đã vay tiền của Tăng Văn Hội, nhưng chưa có khả năng trả nợ. Sau nhiều lần không đòi được tiền, Hội đã xúi giục Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế đến nhà ông T. gây áp lực, đòi nợ.

Nhóm này ném chất bẩn vào nhà, khủng bố tinh thần con nợ và người thân trong gia đình. Cụ thể, đêm ngày 21.10.2021 và 5.11.2021, các đối tượng đã ném túi ni lông chứa dầu nhớt trộn thuốc trừ sâu vào nhà ông T. rồi dùng khóa dây khóa cổng không cho ai ra vào. Đến khoảng 19 giờ ngày 3.12.2021, nhóm trên tiếp tục hành vi gây rối bằng cách rải tờ rơi trên đường và khu vực xung quanh nhà ông T. với nội dung dọa giết anh V. và hất thuốc trừ sâu lên cổng nhà.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an H.Gia Lộc đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.