Trình Bộ Chính trị nghị quyết riêng về phát triển Khánh Hòa

Ngày 31.12, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Kết luận số 53 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.



Ông Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Gia Hân

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, nhấn mạnh sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53, Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về biển cho phát triển.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53 cho thấy, tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư phân tích, việc nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kết luận 53 chưa được hoàn thành, nhất là trong những năm gần đây, phát triển của Khánh Hòa không có những tăng trưởng đột phá so với nhiều tỉnh, thành trong vùng và cả nước cho thấy, Khánh Hòa cần có những đột phá mạnh mẽ, vừa để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vừa phấn đấu để không chỉ phát triển KT-XH của tỉnh nhanh, bền vững mà phải trở thành cực tăng trưởng, trung tâm của vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

“Xây dựng và phát triển Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc T.Ư là nhiệm vụ chính trị quan trọng có ý nghĩa nhiều mặt của tỉnh Khánh Hoà, vùng duyên hải Nam Trung bộ và cả nước - đó chính là sứ mệnh của Khánh Hòa trong thời gian tới”, ông Trần Tuấn Anh nêu.

Từ đó, ông Trần Tuấn Anh cho biết, hội thảo nhằm củng cố các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ông đề nghị các đại biểu phân tích và làm rõ vai trò, vị trí của Khánh Hoà trong vùng và cả nước, nhất là vị trí địa kinh tế, địa chiến lược; tiềm năng, lợi thế của Khánh Hoà, nhất là tiềm năng, lợi thế về biển, về kết nối quốc tế, từ đó đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm phát huy ở mức cao nhất những tiềm năng, lợi thế này cho phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến có tính gợi mở về các lĩnh vực, các đột phá cần tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư để tạo ra các động lực tại chỗ nhằm phát triển KT-XH Khánh Hòa trong thời gian tới, đặc biệt là hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, những đề xuất để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh sinh thái và đảm bảo quốc phòng an ninh, giữa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, giữa nâng cao chất lượng lao động, ổn định dân cư và di dân tự do, giảm nghèo…

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị khóa XI đã họp và thống nhất sẽ báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo động lực cho địa phương, phù hợp với thực tiễn phát triển, tình hình quốc tế và khu vực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc an ninh của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.