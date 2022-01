Khai trừ Đảng cựu chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 3 đảng viên, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.





Theo đó, việc khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên vì vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng.



Trước đó, ngày 20-1, tại Kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Nha Trang đã xem xét, xử lý kỷ luật một số đảng viên có vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền.





Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì vi phạm trong quản lý đất đai



Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 3 đảng viên: Nguyễn Chiến Thắng, đảng viên chi bộ Tổ dân phố 1 Trịnh Phong thuộc Đảng bộ phường Tân Lập; Đào Công Thiên, đảng viên chi bộ Tổ dân phố 2 Đồng Dưa thuộc Đảng bộ phường Phước Tân; Trần Văn Hùng, đảng viên chi bộ thôn Vĩnh Điềm Trung thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Hiệp.



Ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.



Trước đó, các ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa) cùng 4 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố về tội "vi phạm trong quản lý đất đai" trong quá trình cho thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai 2 dự án trên núi Chín Khúc, TP Nha Trang.



Ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đào Công Thiên cùng một số bị can còn bị khởi tố, bắt tạm giam trong các vụ án liên quan đến quản lý đất đai, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong các dự án trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo Kỳ Nam (NLĐO)