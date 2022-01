Bình Thuận: Xe khách giường nằm cuốn xe máy vào gầm rồi bốc cháy

Khi lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe khách giường nằm va chạm một xe máy, cuốn xe máy vào gầm, lao vào lề đường bốc cháy, rất may không có thiệt hại về người.



Pleiku: Va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)



Khoảng 7 giờ ngày 5/1, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận làm xe khách giường nằm bị cháy một phần. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 69B-003.35 chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Phan Thiết (Bình Thuận); khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì xảy ra va chạm với một xe máy. Xe khách giường nằm sau khi va chạm đã cuốn xe máy vào gầm và lao vào lề đường bốc cháy.



Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa, tuy nhiên chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe khách đã bị cháy hoàn toàn, phần đầu xe khách giường nằm bị cháy một phần. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.



Công an huyện Hàm Thuận Nam đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Theo Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)