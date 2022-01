Bị vây bắt, đối tượng buôn ma túy lao xe vào lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát

Khi đang vận chuyển 9kg ma túy ketamine, bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh vây bắt, Phạm Văn Tặng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ cao nhằm thoát thân nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.





Phạm Văn Tặng cùng tang vật vụ án (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 25-1, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Vũ Quang đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tặng khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Thấy bị vây bắt, Tặng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến của lực lượng chức năng với tốc độ cao nhằm hòng thoát thân nhưng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ an toàn.



Tại hiện trường, lực lượng chức năn thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy ketamine, 2 viên hồng phiến và tang vật liên quan.





Số ma túy mà Tặng vận chuyển (Ảnh Công an Hà Tĩnh)



Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Tặng khai nhận số tang vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine và hồng phiến, được lấy từ nhóm đối tượng người Lào ở khu vực biên giới huyện Vũ Quang để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo Vĩnh Gia (NLĐO)