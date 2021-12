Truy đuổi 2 tên trộm xe SH, chiến sĩ công an bị chém bằng dao bầu

Bị công an xã Tân Lập (Hà Nội) truy đuổi, kiểm tra, 1 trong 2 nghi phạm trộm cắp xe Honda SH đã liều lĩnh, chống trả lực lượng chức năng, chém 1 chiến sĩ công an bị thương.





Ngày 14-12, tin từ Công an xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy tìm 2 tên trộm liều lĩnh, chống trả lực lượng để thoát thân, khiến 1 cán bộ Công an xã Tân Lập bị thương.





Tên trộm liều lĩnh chống trả lực lượng công an - Ảnh cắt từ clip





Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại Trạm y tế xã Tân Lập, anh Nguyễn Văn M. (37 tuổi, trú xã Tân Lập) điều khiển xe máy Honda SH màu đen BKS 98B1-912.xx đến Trạm y tế xã Tân Lập để cập nhật thông tin tiêm chủng. Sau đó, anh M. quay ra không thấy chiếc xe của mình đâu nên vội báo Công an xã Tân Lập hỗ trợ tìm kiếm.



Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lập nhận định đối tượng chưa thể đi xa nên đã triển khai 4 mũi truy tìm, tập chung vào các trục đường chính, liên xã. Sau đó, Công an xã Tân Lập đã triển khai lực lượng toả đi các hướng để tìm kiếm chiếc xe bị mất cắp.



Hình ảnh 2 nghi phạm lấy chiếc xe từ trạm y tế xã Tân Lập



Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an phát hiện 2 thanh niên tại địa phận giáp ranh xã Tân Lập và phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), điều khiển 2 chiếc xe máy hiệu Honda Wave và Honda SH đều che biển số bằng khẩu trang. Thấy nghi vấn, lực lượng công an đã yêu cầu 2 nam thanh niên dừng xe để kiểm tra.



Khi thấy Công an chặn xe, 2 nam thanh niên định tháo chạy. Lực lượng công an liền áp sát để khống chế, bất ngờ 1 kẻ tình nghi điều khiển xe SH đã bỏ xe, rút dao bầu chém vào 1 chiến sĩ công an làm chiến sĩ này rách áo và bị thương. "Sau đó đối tượng này vừa chạy bộ vừa khua dao chống trả, rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy. Đối tượng quá manh động"- Thượng úy Trịnh Ngọc Hà, cán bộ Công an xã Tân Lập, nói.



Theo Thượng úy Hà, 2 tên trộm khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1,65 m, mặc quần áo dài màu đen. Sau khi chống trả lực lượng, 2 đối tượng chạy theo hướng quốc lộ 32 để tẩu thoát.

Theo NGUYỄN HƯỞNG (NLĐO)