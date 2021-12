Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng

Toà cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có sai phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C, khiến Nhà nước thiệt hại 36 tỉ.

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 10-12 năm tù



Ông Nguyễn Đức Chung (đứng đầu) cùng hai bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh chụp qua màn hình.





Các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 36 tỉ



Chiều 13.12, sau 4 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 8 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cùng tội danh trên, toà tuyên phạt ông Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội 4 năm tù; Nguyễn Trường Giang - cựu Giám đốc Công ty Arktic 4 năm 6 tháng tù.



Toà tuyên ông Nguyễn Đức Chung phải bồi thường 25 tỉ đồng, Trường Giang gần 7,2 tỉ, Tiến Hùng 4 tỉ.



Theo toà sơ thẩm, đây là vụ án có đồng phạm, giản đơn, không có phân công nhưng đều có sự tiếp nhận ý chí. Vai trò chính trong vụ án là ông Nguyễn Đức Chung.



Bị cáo Chung là người chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trái pháp luật. Hành vi của bị cáo vi phạm quy chế thử nghiệm xử lý ô nhiễm, luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước, Luật phòng chống tham nhũng.



Bị cáo Hùng vi phạm luật quản lý sử dụng vốn Nhà nước.



Giang là đồng phạm biết rõ nguồn gốc, động cơ mục đích của ông Chung, nhưng vì vụ lợi, bị cáo đã tham gia mua bán chế phẩm, gây thiệt hại ngân sách thành phố. Khi có nguy cơ phát hiện sai phạm, bị cáo đã khai báo lòng vòng nhằm che giấu chủ thật sự của Công ty Arktic.



Qua thẩm vấn, với tài liệu và hồ sơ cùng lời khai của những người liên quan, toà xác định, Hà Nội có kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã có nhiều chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ.



Cuối năm 2015, Công ty Thoát nước đã có tổng kết, đề nghị các sở, ngành báo cáo UBND TP cho nhân rộng nhưng UBND thành phố không có ý kiến phản hồi.



Tháng 8.2016, ông Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH.



Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic (công ty gia đình), không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.



Từ năm 2016-2019, Công ty Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000 kg chế phẩm Redoxy-3C với chi phí hơn 115 tỉ đồng. Sau đó, Công ty Arktic bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội giá hơn 151 tỉ đồng.



Việc ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic để Công ty Arktic được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn 36 tỉ đồng.



Bị cáo Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chính



Toà thấy, trong vụ án, chủ trương bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, bảo quản chất lượng nước là tốt. Việc học hỏi tham quan, thử nghiệm nhằm nghiên cứu chế tạo sản phẩm phù hợp cho thủ đô là đúng.



Nhằm cải thiện môi trường chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, từ năm 2009, UBND TP.Hà Nội đã có kế hoạch tìm các công nghệ tiên tiến xử lý ô nhiễm nước.



Ông Nguyễn Đức Chung đã tổ chức đoàn tham quan qua lại, đặt hàng công ty mua chế phẩm - sản phẩm độc quyền. Sau đó, bị cáo lại chỉ đạo bị cáo Hùng mua qua công ty Arktic do Giang làm giám đốc.



"Các bị cáo đã bỏ qua nhiều quy định của Nhà nước, với động cơ vụ lợi", toà sơ thẩm đánh giá.



Như vậy, cách thức quy trình của các bị cáo là sai, với động cơ không trong sáng, vụ lợi. Hành vi đó gây ảnh hưởng tiêu cực uy tín Quốc gia trên trường quốc tế, gây bức xúc trong dư luận, đe doạ tồn vong của chế độ.



Mặt khác, từ khi thành lập Công ty Arktic, con trai ông Chung - Nguyễn Đức Hạnh đứng tên thành viên góp vốn 40% điều lệ. Thực chất việc chuyển vốn qua lại đều do vợ chồng bị cáo Chung thực hiện.



Tại toà, Giang còn khai chuyển nhượng, cổ phần đều do bà Nguyễn Thị Chúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) thực hiện. Giang còn khai mỗi lần nhập hàng về, hàng gì, bán cho ai ở đâu đều do ông Chung chỉ đạo.



Về thiệt hại, toà xác định, việc phát sinh thêm một khâu trung gian, mua bán lòng vòng chế phẩm Redoxy 3C trong thời gian dài đã gây thiệt hại cho ngân sách thành phố.



Theo toà, được sự hậu thuẫn, bật đèn xanh của ông Nguyễn Đức Chung, Trường Giang đã nhập chế phẩm về Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo không trực tiếp của ông Chung, bị cáo Hùng đã mua chế phẩm qua công ty Arktic.



Tại toà, ông Chung khai không biết, không can thiệp Công ty Arktic cũng như việc mua bán chế phẩm Redoxy.



Giang khai không mua bán cổ phần tại Công ty Arktic, không bỏ ra một đồng nào vào công ty này. Công ty nhập sản phẩm gì, ở đâu đều do ông Chung giới thiệu. Lợi nhuận của công ty được rút ra để tài trợ cho các đơn vị theo chỉ đạo của ông Chung (hơn 7 tỉ đồng).



Hùng khai, không có động cơ vụ lợi, vì công ăn việc làm cho hơn 2.000 nhân viên công ty, sự sạch đẹp của Thủ đô. Đề nghị HĐXX xem xét công tâm, sai đến đâu chịu đến đó.



"Các bị cáo thực hiện hành vi kéo dài, đồng phạm vào tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vận dụng là đúng người, đúng tội, không oan", toà sơ thẩm nhận định.



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)