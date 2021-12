Nghi can ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng

Thi thể của cô gái trong nghi án đốt người được cơ quan điều tra tìm thấy tại một chiếc giếng cạn, nghi can đã mang thi thể bị cháy trốn dưới giếng suốt nhiều giờ.





Đêm 8-12, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân cũng như nghi can trong vụ án chấn động tại xã Kim Long, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), cơ quan điều tra đã tìm thấy nghi can Trần Thanh Hải (SN 1988) cùng thi thể của chị Đ.T.K.O (SN 2004).



Hiện trường chiếc giếng cạn, nơi phát hiện ra nghi can cùng thi thể nạn nhân.



Theo thông tin ban đầu, nghi can Hải được tìm thấy khi đang trốn dưới một chiếc giếng cạn cạnh một ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường khoảng 200 m.



Cơ quan công an cũng tìm thấy thi thể chị K.O ngay trong giếng, Hải được xác định ở bên cạnh thi thể suốt nhiều tiếng. Thi thể nạn nhân bị cháy đen. Sau đó, nghi can đã được dẫn giải về cơ quan công an để phục vụ điều tra.



Nơi được cho rằng nghi can đã trốn để tránh sự truy tìm của lực lượng công an.



Trước đó, chiếc xe máy nghi can dùng để chở chị K.O bỏ trốn được tìm thấy gần hiện trường, nhiều vết máu, vết quần áo cháy xém cũng được phát hiện gần đó.



Như báo Người Lao Động thông tin, trưa 8-12, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức, một người nghi bị đốt và mất tích.



Hiện trường vụ án, nơi nạn nhân nghi bị đốt cháy cùng chiếc xe máy.



Trước đó, do gia đình có mâu thuẫn với Hải nên chị K.O cùng 2 người khác đến nhà Trần Thanh Hải (SN 1988, ngụ xã Kim Long) để nói chuyện, sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm của chị K.O đã bị Hải đâm trọng thương.



Có người phát hiện chiếc xe máy bị đốt cháy tại hiện trường, bên trong có người. Do quá hoảng sợ người này đã ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì chiếc xe máy của người này đã biến mất, cả Hải và người bị đốt cũng không còn tại hiện trường.



Nhận được tin báo, sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận một chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, một vài mảnh áo, một ít tóc người còn sót lại trong đống tro.



Hiện trường vụ án nằm ngay trước cổng nhà của Trần Thanh Hải.



Theo Công an huyện Châu Đức, Hải là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích, đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)