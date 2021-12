Diễn biến mới vụ cán bộ dân quân trật tự bị sát hại dã man trên phố đi bộ

Ngoài nghi phạm trong vụ cán bộ dân quân trật tự bị sát hại trên phố đi bộ ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang bị tạm giữ, camera an ninh còn ghi nhận gần hiện trường có đối tượng khác liên quan.



Ngày 14-12, ông Nguyễn Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang - cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ cán bộ dân quân trật tự ở phường này bị sát hại dã man trên tuyến phố đi bộ cũng như truy bắt đối tượng liên quan.





Nghi phạm Tạ Thanh Hải tại cơ quan công an



Theo ông Bảo, nạn nhân trong vụ này là anh T.V.M (SN 1994, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dân quân trật tự phường Mỹ Quý). Ngay sau khi biết được hoàn cảnh của anh M. - vốn khó khăn vì vợ mới sinh con 3 tháng, chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm được hơn 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo mai táng.



"Nguyên nhân vụ việc chưa rõ như thế nào vì cơ quan công an đang điều tra. Về em M., đó là cán bộ hiền lành và rất có trách nhiệm trong công việc. Trong suốt thời gian từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, M. rất tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương"- ông Bảo cho hay.



Như Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 12-12, anh M. bị một kẻ nghiện ma túy dùng vật giống như thanh sắt đánh liên tục vào người dẫn đến tử vong. Hình ảnh này được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội.



Nhiều người dân không khỏi băn khoăn vì nạn nhân là cán bộ rất nhiệt tình hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở địa phương, được bà con thương mến, không hiểu sao lại bị sát hại dã man như vậy.



Sau gần 1 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm là Tạ Thanh Hải (SN 1990; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Tại cơ quan công an, Hải chỉ khai bản thân nghiện ma túy và đã đánh anh M. đến tử vong.



Ngoài nghi phạm Tạ Thanh Hải đang bị tạm giữ, camera an ninh còn ghi nhận gần hiện trường vụ việc có đối tượng khác liên quan.

