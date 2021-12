Đà Nẵng: Tạm giữ đôi vợ chồng sản xuất bột trát tường giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Ngày 25.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự đôi vợ chồng 'hô biến' nguyên liệu Trung Quốc thành các loại bột trát tường thương hiệu nổi tiếng.





Trước đó, ngày 24.12, Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Công an P.Hòa Minh ập vào cơ sở sản xuất bột trát tường tại địa chỉ 48 Hồng Thái (P.Hòa Minh) của Công ty TNHH MTV Hoàng Long Dũng do ông Mai Hoàng Long (36 tuổi) làm Giám đốc.



Tại thời điểm trên, lực lượng bắt quả tang các công nhân đang làm giả bột trát tường với hai thương hiệu nổi tiếng, thịnh hành trên thị trường.



Lực lượng công an xác định ông Mai Hoàng Long đã mua các loại nguyên liệu bột trát tường của Trung Quốc, đặt làm các loại bao bì, nhãn mác giả thương hiệu qua mạng.





Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc. Ảnh: Văn Tiến

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Văn Tiến

Cơ sở sản xuất của công ty. Ảnh: Văn Tiến



Hàng hóa được tập kết tại cơ sở 48 Hồng Thái để sản xuất bột trát tường giả mạo. Tại cơ sở, ông Long đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại chuyên nghiệp khép kín để sản xuất thành phẩm giả mạo, bán ra thị trường thu lợi bất chính.



Hiện Công an Q.Liên Chiểu tạm giữ hình sự Mai Hoàng Long cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tang vật qua kiểm đếm tại hiện trường hơn 70 tấn nguyên liệu, thành phẩm bột trát tường, cùng hàng ngàn bao bì.

Theo VĂN TIẾN (TNO)