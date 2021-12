Đà Nẵng: Phát hiện kho động vật hoang dã bán cho các nhà hàng dịp tết

Ngày 10.12, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) bàn giao kho động vật hoang dã được cất giấu trong nhà dân cho Hạt kiểm lâm Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.





Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an P.Hòa Hiệp Nam phát hiện một ngôi nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc cất giấu nhiều cá thể động vật hoang dã.



Lúc 10 giờ ngày 8.12, Công an P.Hòa Hiệp Nam kiểm tra hành chính ngôi nhà do ông Cao Hồng Phong (21 tuổi, ngụ xã Hoà Hợp, H.Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) thuê ở tổ 7 P.Hoà Hiệp Nam.



Tại thời điểm trên, lực lượng phát hiện ông Phong đang tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm và thịt động vật chưa xác định được chủng loại nên lập biên bản tạm giữ.



Các cá thể này gồm động vật sống: 2 cá thể kỳ tôm; 2 cá thể chồn hôi; 1 cá thể rùa đá; 1 cá thể khỉ mốc; 1 cá thể tê tê; 3 cá thể chưa định danh.



Thịt động vật chưa xác định được chủng loại được lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

2 cá thể chồn hôi. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo ông Cao Hồng Phong, số động vật, thịt động vật trên được ông Nguyễn Văn Thân (23 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tạm trú K183/8/43 Tô Hiệu, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu) đặt mua từ một người tên Ngà (không rõ lai lịch) ở H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vào ngày 4.12.2021 với giá 12 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 16 kg thịt động vật đông lạnh gồm nhiều cá thể chưa định danh, 2 lồng sắt với 4 ngăn, 1 tủ đông, 11 bẫy dây và dụng cụ bẫy khác.



Ngày 5.12, ông Thân vận chuyển đến nhà ông Phong kèm lồng nhốt và tủ đông để bảo quản. Khi ông Thân cần bán số động vật hoang dã này cho các nhà hàng, quán nhậu dịp tết thì đến nhà ông Phong để lấy đi.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)