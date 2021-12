Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam.

Chiều 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Trung (tên thường gọi Trung "lửa", SN 1960, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí".



Trước đó, vào tháng 8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra TP Đà Nẵng về sai phạm của ông Nguyễn Quang Trung trong việc quản lý tài sản công tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trung đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung vào chiều 7-12.



Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển Nhà. Ngày 27-4- 2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú với giá gần 2 tỉ đồng.



Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết,Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ trước các sai phạm của ông Nguyễn Quang Trung trong việc chuyển nhượng nhà đất tại số 186 Trần Phú (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) để thực hiện các biện pháp tố tụng, đồng thời với việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, để gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỉ đồng vào thời điểm 2009. Tổng giá trị thiệt hại liên quan đến việc quản lý 7 dự án tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng lên đến hàng trăm tỉ đồng.



Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachy (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Theo B.Vân (NLĐO)