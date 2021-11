Hành vi của các nghi phạm trong vụ án 'khống chế, hiếp dâm bé gái' là vô cùng manh động và coi thường pháp luật, phải được xử lý nghiêm minh.



Tôi và nhiều PV khác không khỏi bất ngờ khi xem video trích xuất quay cảnh nhóm nghi phạm khống chế, bắt giữ trái pháp luật một bé gái 15 tuổi để đem đến khách sạn cách đó 3 km hiếp dâm, xảy ra hôm 31.10 tại H.Tuy Phong, Bình Thuận.



Camera an ninh tại hiện trường ghi lại cho thấy khi bị khống chế đưa ra ô tô của nhóm người này, nạn nhân đã giằng co và chạy được vào bên trong sân nhà. Tuy nhiên, được sự tiếp tay của những người khác, các nghi phạm khống chế đưa bé gái ra xe để chở đi, thực hiện hành vi đồi bại. Video được camera an ninh ghi lại sự việc là một trong những chứng cứ quan trọng để cơ quan chức năng xác định hành vi và mức độ phạm tội của các nghi phạm. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tố tụng vẫn đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của nhóm nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.



Nghi phạm Lê Anh Tuấn đã bị tạm giữ. Ảnh: Như Ý



Nhưng khó có nhận định nào khác, như nhận định của đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, tại buổi làm việc và chỉ đạo án với Công an H.Tuy Phong và các phòng nghiệp vụ vào chiều 2.11. Ông nói hành vi của các nghi phạm trong vụ án này là “vô cùng manh động và coi thường pháp luật, phải được xử lý nghiêm minh”. Đáng nói, một trong số các nghi phạm là phó giám đốc một doanh nghiệp đang hoạt động làm ăn tại Bình Thuận, nên không thể nói “không hiểu biết về pháp luật”.



Điều an ủi cho nạn nhân là khoảng 48 giờ sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong và các phòng nghiệp vụ Công an Bình Thuận đã bước đầu làm rõ và tạm giữ hình sự các nghi phạm. Sự manh động, xem thường pháp luật của các nghi phạm và những người có liên quan sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Vụ việc khiến tôi không khỏi thắc mắc: Nhân tâm của các nghi phạm ở đâu? Vì sao một nhóm người hung hãn lại có thể khống chế, hiếp dâm một bé gái đáng tuổi con, tuổi cháu của họ?...

Theo QUỐC HANH (TNO)