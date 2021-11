Đà Nẵng: Lợi dụng đôi nam nữ đang giận nhau để cướp xe Honda SH

Thấy chị P. và người yêu cãi nhau trên đường Dương Vân Nga (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Hiếu theo dõi. Thấy người yêu chị P. bỏ đi còn chị P. đang tìm bông tai dưới đất, Hiếu đến cướp xe Honda SH, bỏ chạy.



Ngày 12.11, Công an Q.Sơn Trà khởi tố bị can cướp xe Honda SH sau khi theo dõi đôi nam nữ giận nhau tại khu vực P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà).



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này cũng bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ tổ 97 P.Nại Hiên Đông) về tội cướp giật tài sản.



Trước đó, khoảng 1 giờ rạng sáng 7.11, chị P.T.M.P (33 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) cãi nhau với người yêu trên đường Dương Vân Nga (P.Nại Hiên Đông). Trong lúc hai người xô đẩy, chị P. đánh rơi bông tai xuống mặt đường, còn người yêu bỏ mặc chị đi bộ về nhà.





Hiếu bị Công an Q.Sơn Trà bắt. Ảnh: Nguyễn Tú



Trong lúc chị P. đang lúi cúi tìm bông tai, thì Hiếu âm thầm tiếp cận, cướp xe Honda SH 150i rồi nổ máy bỏ chạy. Theo chị P., lúc này trên xe còn có 1 túi xách với 2 điện thoại di động trị giá hơn 40 triệu đồng, và 6 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ quan trọng.



Qua truy xét, ngày 11.11, lực lượng công an bắt được Hiếu khi vừa về nhà sau mấy ngày cầm xe Honda SH 150i để ăn chơi. Tuy nhiên lúc này Hiếu giả vờ đau ruột thừa, đòi nhập viện và được đưa vào Bệnh viện 199 để kiểm tra.



Sau khi bệnh viện xác định Hiếu không đau ốm bệnh tật, Công an Q.Sơn Trà đã đưa Hiếu từ bệnh viện về trụ sở công an quận ngay bên cạnh để tạm giữ hình sự phục vụ điều tra.



Hiếu khai nhận khi thấy chị P. và người yêu cãi nhau, Hiếu đã mật phục theo dõi gần đó, trong lúc chị P. tìm bông tai một mình thì anh ta xông đến cướp xe bỏ chạy vào Hội An.



Hiếu bán điện thoại và dùng tiền ăn chơi nhiều ngày liền. Đến khi sạch túi, Hiếu còn tiếp tục hát karaoke sau đó cầm xe Honda SH 150i cho chủ quán karaoke vì hết tiền trả.



Hiện Công an Q.Sơn Trà đã thu hồi được xe Honda SH 150i. Được biết Hiếu đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản, vừa ra khỏi trại cai nghiện hôm 5.11 thì đến ngày 7.11 đã gây ra vụ cướp xe Honda SH.

