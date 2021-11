CLIP: Nước lũ cuồn cuộn đổ về, người dân Bình Định vẫn "liều mình" đi vớt gỗ

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định vẫn lội qua dòng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về để vớt gỗ.





Chiều 16-11, theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Bình Định mưa đã giảm so với những ngày trước đó. Một số khu vực ở tỉnh này bắt đầu có nắng nhẹ nhưng vẫn còn mưa lác đác.



Người dân huyện miền núi huyện An Lão đi vớt gỗ trên con sông đang có nước lũ chảy xiết





Tuy nhiên, thời điểm này, lũ từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều đã khiến mực nước tại một số sông ở các khu vực miền núi tỉnh Bình Định dâng cao. Theo ghi nhận tại cầu Bến Nhơn, xã An Hòa, huyện miền núi An Lão, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến mực nước trên sông Đinh lên rất cao, tràn qua thành cầu ở đây.



Mặc dù nước sông dâng cao, chảy xiết nhưng nhiều người dân địa phương vẫn bất chấp nguy hiểm lội qua cầu Bến Nhơn để vớt gỗ, củi. Tại đây, nhiều người đã vớt được những khúc gỗ to với đường kính lên đến 30-40cm, dài 1-2 m đang trôi dạt cùng dòng nước chảy xiết trên sông.



Theo người dân địa phương, những khúc gỗ này trôi từ các khu rừng nguyên sinh trên thượng nguồn. Năm vào cũng vậy, khi nước lũ dâng cao là người dân kéo nhau ra vớt gỗ, củi để bán kiếm tiền.



Một khúc gỗ có đường kính khoảng 30 cm được người dân vớt được trên dòng nước lũ.



Chiều cùng ngày, tại xã miền núi Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, nước lũ trên thượng nguồn cũng dồn dập đổ về khiến nhiều tuyến đường, nhà dân trong xã bị ngập. Để vượt qua những tuyến đường ngập nước, người đi xe máy, xe đạp phải "tăng bo" bằng xe tải Chiến Thắng.





Nước lũ dâng cao tại xã miền núi Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn



Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến sáng 16-11, nhiều xã phía Đông các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Phù Mỹ vẫn còn ngập nặng, nhiều đường giao thông vẫn chìm sâu trong lũ.



Tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ có 1.700 nhà dân bị ngập nước, một số đoạn đê sông La Tinh nước qua tràn gây bị sạt lở đường giao thông.

Theo Đức Anh (NLĐO)