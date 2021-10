Người đàn ông rơi lầu tử vong tại chung cư ở quận Tân Phú

Nghe tiếng động mạnh, mọi người chạy đến xem thì phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vũng máu tại lầu 1 chung cư ở quận Tân Phú, TP HCM.





Chiều 21-10, Công an quận Tân Phú đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông rơi lầu tử vong tại 1 chung cư trên địa bàn.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông rơi lầu tử vong ở quận Tân Phú - ảnh HT



Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời Block C, Chung cư IDICO trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Khi mọi người chạy đến xem thì phát hiện 1 người đàn ông (khoảng 35 tuổi) tử vong tại lầu 1 chung cư.





Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Kiểm tra ở tầng 19, công an phát hiện 2 vỏ lon bia đã sử dụng, 4 lon bia còn nguyên, vỏ cơm hộp, một đôi dép…



Một cư dân sống tại chung cư này cho hay trưa cùng ngày nhìn thấy người đàn ông này đi vào chung cư rồi lên lầu 19 ngồi uống bia. Sau đó ít phút thì người đàn ông này bị rơi lầu tử vong. Nhiều người khẳng định người đàn ông không phải cư dân sinh sống tại chung cư trên.

Theo Nguyên Hưng (NLĐO)