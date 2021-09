Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đảm bảo an toàn trong việc đón, tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về

(GLO)- Chiều 28-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương và thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Tham gia cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy



Theo thống kê, các tỉnh, thành trên cả nước có trên 3,5 triệu công dân đang làm việc, học tập, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và 3 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trong đó, cao nhất là TP. Hồ Chí Minh với 2,1 triệu người. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người có nguyện vọng quay trở về địa phương, phần lớn ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.



Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe lãnh đạo một số địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Đak Lak, Bình Thuận, Long An, Cà Mau, Bình Phước… báo cáo nhanh về tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, công tác phòng-chống dịch và kiến nghị, đề xuất một số phương án trong việc đón lao động từ vùng dịch trở về. Theo đó, việc tiếp nhận, đón cần có sự thống nhất giữa nơi đến và đi, tránh trường hợp người dân tự phát trở về, gây khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng dịch và tổ chức cách ly tập trung. Các đại biểu cũng đề xuất một số phương án trong việc ưu tiên phân bổ nguồn vắc xin; chính sách an sinh xã hội cho số công nhân vẫn đang mắc kẹt các tỉnh, thành; đồng thời kiểm soát chặt chẽ điểm đến của đội ngũ lái xe, tránh tạo nên làn sóng lây lan dịch bệnh.



Sau khi nghe ý kiến của các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thống nhất sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và sớm có công điện chỉ đạo. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong việc đón, tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành trở về địa phương và đưa lao động từ địa phương quay trở lại làm việc khi TP. Hồ Chí Minh mở cửa nền kinh tế. Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các địa phương có công dân đang làm việc, sinh sống, học tập tại địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “ai ở đâu ở yên đó” để sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục làm việc, không ồ ạt trở về gây khó khăn cho địa phương.



Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã họp, thảo luận về một số phương án tiếp tục đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về. Trong đó, ưu tiên các đối tượng: người đi khám bệnh bị mắc kẹt ở lại vì dịch, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ có thai, trẻ em, học sinh… Đồng thời, xây dựng phương án tiếp nhận công dân về theo khung thời gian và lộ trình, đảm bảo việc tiếp đón, cách ly y tế, phòng-chống dịch.



ANH HUY