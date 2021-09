Bé trai 9 tuổi bị điện giật chết khi đang học trực tuyến

Đang học trực tuyến tại nhà, cháu bé trai 9 tuổi ở Hà Nội đã dùng kéo chọc vào ổ điện và bị điện giật tử vong.





Chiều 10-9, một lãnh đạo UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nam học sinh bị điện giật chết thương tâm khi đang học trực tuyến vào sáng cùng ngày.





Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Người dân cung cấp



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày 10-9, bé trai tên H.H.D. (9 tuổi, học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa Hà Nội), nhà ở một ngõ trên đường Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình đang học trực tuyến. Khi đang học, bé trai đã dùng chiếc kéo chọc vào ổ điện và không may bị điện giật tử vong thương tâm.



"Cha của cháu bé khi đi vào phòng thì phát hiện sự việc và đã đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong" - vị lãnh đạo nói.



Một lãnh đạo Công an phường Hạ Đình cho biết hiện Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ việc.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)