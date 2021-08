Vụ chở thi thể về Bến Tre: Tài xế khai 46, cơ sở hỏa táng báo chỉ nhận 30?

Liên quan vụ xe tải “luồng xanh” thi thể người tử vong ở TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong báo cáo gửi chính quyền địa phương, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết chỉ tiếp nhận có 30 thi thể do tài xế Lê Phúc Hậu chở từ TP.HCM về, trong đó có 20 thi thể là của bệnh nhân COVID-19.





Cơ sở hỏa táng ở Long An nơi tài xế Hậu chở thi thể tới nhưng không được nhận hỏa táng vì không có hợp đồng thỏa thuận trước. Ảnh: BLA



Trong báo cáo gửi ngày 17.8, Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, Bến Tre) cho biết, trong 2 ngày 15 và 16.8, cơ sở đã tiếp nhận từ ông Hậu tổng cộng 30 thi thể chở về từ TP.HCM, trong đó có 20 thi thể của bệnh nhân COVID-19.



Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên cho biết, cơ sở đã thực hiện đúng theo quy tắc "5K" và phương án làm việc tại chỗ từ ngày 19.7. Đối với việc thiêu thi hài nhiễm SARS-CoV-2, cơ sở thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.



Báo cáo của Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên có khác so với khai báo của tài xế Lê Phúc Hậu với cơ quan chức năng.



Cụ thể, tài xế Hậu khai, trong khoảng thời gian từ 9h ngày 15.8 đến 0h30' ngày 16.8 đã chở 3 chuyến bằng xe tải "luồng xanh" với tổng cộng 46 thi thể đến Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên.



Trước khi tới Bến Tre, tài xế Hậu đã chở thi thể tới 1 cơ sở hỏa táng ở Long An nhưng không được tiếp nhận vì không có hợp đồng trước.



Cũng trong báo cáo nói trên, Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên kiến nghị chính quyền tỉnh Bến Tre cho tiếp tục tiếp nhận hỏa táng các thi hài đến từ ngoài tỉnh để hỏa táng nhằm giảm tải cho các tỉnh, thành khác.



Trường hợp không được tiếp nhận các ca COVID-19 thì vẫn xin được tiếp tục tiếp nhận các thi hài chết do các nguyên nhân khác từ các tỉnh thành khác chở tới.



Theo đại diện Trạm Y tế xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, đến chiều tối ngày 17.8, Cơ sở Hỏa táng Phúc Lạc Viên đã được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời từ 7h sáng cùng ngày để ngành chức năng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực, đồng thời test nhanh tầm soát toàn bộ nhân viên đang làm việc.

https://laodong.vn/xa-hoi/vu-cho-thi-the-ve-ben-tre-tai-xe-khai-46-co-so-hoa-tang-bao-chi-nhan-30-943322.ldo

Theo KỲ QUAN (LĐO)