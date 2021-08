Khởi tố kẻ đăng tải, chia sẻ 186 bài viết chống phá nhà nước

Lên mạng Facebook đăng tải, chia sẻ 186 bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước nên Trần Hoàng Huấn đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.





Ngày 10-8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với VKSND tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Huấn (SN 1988; ngụ phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".





Công an đọc lệnh bắt Huấn (Ảnh: CATG)



Theo công an, từ năm 2015 đến nay, Huấn đã sử dụng trang mạng cá nhân trên Facebook có nick "Huan Tran" để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang trong nhân dân.



Công an Tiền Giang mời Huấn làm việc nhiều lần và cho cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Huấn vẫn cố tình vi phạm.



Khi bị bắt, Huấn khai đã chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang. Công an đã thu thập dữ liệu điện tử lưu trữ trên facebook cá nhân của Huấn gửi trưng cầu và được Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang kết luận các bài viết đều có nội dung xuyên tạc.



Khám xét chỗ ở của Huấn, lực lượng công an thu giữ 1 điện thoại di động để đăng nhập Facebook, 1 hộ chiếu, 1 chứng minh nhân dân tên Trần Hoàng Huấn.

