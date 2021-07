Từ 0h ngày 23.7, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh.





UBND tỉnh Phú Yên quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 sau gần 1 tháng dịch COVID-19 bùng phát đã ghi nhận 1.000 ca bệnh. Ảnh: Phương Uyên



Cuối giờ chiều 22.7, UBND tỉnh Phú Yên phát đi văn bản hỏa tốc thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn, buôn cách ly với thôn, buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.



Theo ông Trần Hữu Thế từ ngày 23.6 đến nay, Phú Yên có 1.000 ca bệnh xác định, trong đó có 6 ca tử vong do COVID-19. Dự báo trong thời gian tới, số ca bệnh xác định, số ca bệnh nặng và số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng. Để tiếp tục chủ động ngăn chặn dịch, UBND tỉnh Phú Yên quyết định triển khai các biện pháp cấp bách trong 15 ngày tới.



Cụ thể với thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và một số địa phương thuộc các huyện: Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Đông Hòa điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16



Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý.



Tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch đạt kết quả cao nhất.



Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hoá và các phương tiện của các tổ chức được tiếp tục hoạt động quy định tại điểm b mục 1. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất.



Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp chống dịch, kiên quyết không để “Ngoài chặt, trong lỏng”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người.



Đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định.



UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.



Theo Phương Uyên (LĐO)