Chủ nhà ngủ dậy tá hỏa vì két sắt chứa tài sản 2,2 tỉ đồng bị mất trộm

Công an quận Gò Vấp, TP HCM đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt chứa nhiều tài sản khoảng 2,2 tỉ đồng.





Ngày 22-7, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang tạm giữ 1 đối tượng (chưa rõ danh tính) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo điều tra bước đầu, sáng 19-7, anh L.L.C. (SN 1979; ngụ phường 14, quận Gò Vấp) ngủ dậy thấy nhà mình bị kẻ gian đột nhập.



Qua kiểm tra, anh C. phát hiện két sắt gia đình đã bị lấy mất. Bên trong két sắt chứa nhiều tài sản quý như: tiền, đồng hồ, nhẫn, ngoại tệ... (trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng) .



Công an quận Gò Vấp ngay khi nhận được tin báo đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.



Qua truy xét, công an đã bắt giữ 1 đối tượng nghi vấn.



Theo SỸ HƯNG (NLĐO)