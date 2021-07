Bình Thuận: Giãn cách xã hội TX.La Gi theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 15.7

Chiều tối 14.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa ban hành quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ TX.La Gi, kể từ 0 giờ ngày 15.7.



Đắk Nông giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 12 giờ ngày 13.7

Toàn TP Tuy Hòa áp dụng giãn cách xã hội





Phong tỏa một khu phố có ca nhiễm mới tại TX.La Gi, Bình Thuận ẢNH: CTV



Giải thích quyết định giãn cách xã hội toàn bộ TX.La Gi theo Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho rằng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TX.La Gi vừa phát hiện thêm 6 ca nghi nhiễm Covid-19, do vậy UBND tỉnh quyết định áp dụng Chỉ thị 16 đối với toàn bộ địa phương này từ 0 giờ ngày 15.7. Thời gian giãn cách là 14 ngày, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; khu phố, thôn cách ly với khu phố - thôn; phường - xã cách ly với phường- xã.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND TX.La Gi tổ chức phong tỏa ngay các khu vực có ca nghi nhiễm Covid-19; khẩn trương xác định nguồn lây, truy vết, khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm các ca tiếp xúc gần. Đồng thời, phải có phương án đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho người dân khu bị phong tỏa.



Đối với các nhà máy, xí nghiệp, công trường, công trình giao thông… vẫn hoạt động bình thường và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch, nếu không đảm bảo các biện pháp phòng dịch và sẽ phải dừng hoạt động.





Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân nơi có ca nghi nhiễm vừa phát hiện ở TX.La Gi - ẢNH: CHÂU TUẤN



Các cơ sở kinh doanh, sản xuất có nhiều công nhân lao động phải thực hiện giãn cách dây chuyền sản xuất, phương án ăn ở, đi lại của công nhân.



Các cơ quan thuộc UBND tỉnh, TX.la Gi và các tổ phản ứng nhanh do UBND tỉnh điều đến giúp TX.La Gi phải nhanh chóng, thần tốc, cương quyết dồn mọi nguồn lực để dập “ổ dịch” mới phát hiện ở địa phương này. Ngành GTVT phải ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến TX.La Gi và từ TX.La Gi đến các nơi khác.



Công an tỉnh chỉ đạo Công an TX.La Gi tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự tại các chốt kiểm dịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19.



Cùng ngày, Sở Y tế Bình Thuận phát đi thông báo tìm người liên quan đến 6 ca nghi nhiễm đều là người thân trong một gia đình buôn bán trái cây tại TX.La Gi. Hiện các ca nghi nhiễm đã được CDC Bình Thuận đưa vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi.



CDC Bình Thuận thành lập tổ công tác hỗ trợ cho TX.La Gi khống chế ổ dịch vừa bùng phát tại địa phương này - ẢNH: QUẾ HÀ



Trong một diễn biến khác, chiều 14.7, Chủ tịch UBND H.Đức Linh Huỳnh Văn Tỉnh có công văn gửi các huyện giáp ranh và các doanh nghiệp thuộc Đồng Nai, thông báo không tiếp nhận công nhân là người Đức Linh đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai đi và đi về trong ngày, kể từ 0 giờ ngày 16.7, cho đến khi có thông báo mới.

Theo QUẾ HÀ (TNO)