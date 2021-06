Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam có vi phạm về quản lý đất đai

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 10-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV. Một trường hợp không được xác nhận tư cách vì không bảo đảm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định của pháp luật.



Thông tin cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, cho biết trường hợp không được xác nhận tư cách ĐBQH là ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương.



Theo bà Nguyễn Thị Thanh, sáng cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết về việc không xác nhận tư cách ĐBQH đối với Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam.



Bà Thanh cho biết thêm việc không xác nhận tư cách ĐHQH đối với ông Trần Văn Nam là căn cứ vào kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.



"Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, trong đó ông Trần Văn Nam có dấu hiệu vi phạm. Hội đồng Bầu cử quốc gia không nhận được đơn xin rút vì lý do sức khỏe của ông Trần Văn Nam. Nếu như nhận được đơn thì đây cũng không phải lý do để Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét" - Trưởng ban Công tác đại biểu cho hay.



Trước đó, thông tin với báo chí, ông Trần Văn Nam cho biết đã có đơn gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia xin rút không làm ĐBQH khoá XV. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, do thời gian gần đây sức khỏe của ông không được tốt nên ông xin thôi tham gia Quốc hội để tập trung làm nhiệm vụ khác.



Ông Trần Văn Nam sinh tháng 8-1963, quê xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp thanh vận.



Ông là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII và XIV; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khoá XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.



Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Văn Nam từng như: Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (từ năm 2015).



Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên) với 5 ứng viên để bầu 3 đại biểu. Bình Dương có tổng cộng 19 người ứng cử tại bốn đơn vị bầu cử, để bầu lấy 11 đại biểu.