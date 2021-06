Cháy lớn thiêu rụi phòng trà tại thành phố Vinh, 6 người tử vong

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tầng 1 và tầng 2 của phòng trà Fill, địa chỉ 146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, cùng với nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong.



Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Báo Nghệ An)



Đêm 15/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại phòng trà Fill, địa chỉ 146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An, thiêu rụi toàn bộ tài sản của phòng trà.



Theo thông tin ban đầu tại hiện trường, đã có 6 người thiệt mạng.



Vào lúc 0 giờ 05 phút ngày 15/6, một số người dân bất ngờ phát hiện cháy lớn kèm tiếng nổ xảy ra tại phòng trà Fill (146 đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh) nên đã nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều 7 xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường để dập lửa.



Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Vinh đã được huy động đến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ dập lửa.



Do trong phòng trà cháy bị khóa cửa, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện... nên ngọn lửa cháy to dữ dội, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.



Sau 1 giờ 30 phút dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy.



Theo Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)