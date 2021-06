Cảnh giác chiêu trò lừa đảo trên MXH kêu gọi tài trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Sau khi 55 nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM nhiễm Covid-19, bệnh viện tạm phong tỏa 1 tuần, đã xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội kêu gọi tài trợ lấy danh nghĩa 'ủng hộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, ủng hộ tuyến đầu chống dịch'...



Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vẫn làm việc trong điều kiện phong tỏa - ẢNH: BVCC





Sáng nay, 15.6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo người dân cần cảnh giác, tránh bị lợi dụng từ những lời kêu gọi :tài trợ cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới" xuất hiện trên mạng xã hội.



Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong thời gian bệnh viện có 55 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 và bị phong tỏa, có một số trang mạng xã hội với danh nghĩa “ủng hộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, ủng hộ tuyến đầu chống dịch”, sử dụng tài khoản cá nhân quyên góp tiền, hiện vật…, bị công an phát hiện là lừa đảo.



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thông báo để các nhà hảo tâm cẩn thận trước các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi ủng hộ từ thiện.



Để hạn chế bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, bệnh viện mong các nhà hảo tâm thận trọng khi chọn nơi để đóng góp từ thiện. Nhà nước khuyến khích các nhà hảo tâm đóng góp từ thiện bằng cách tham gia các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được phép trực tiếp tiếp nhận tài trợ về vật phẩm, đồ dùng … thông qua đầu mối duy nhất là Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.



Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chỉ được phép nhận hỗ trợ tiền, thiết bị thông qua các cơ quan được phép như Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam.



55 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 tâm lý ổn định, khỏe mạnh



Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang điều trị cho tổng số 126 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 18 ca nguy kịch tại khoa Hồi sức cấp cứu người lớn và 78 ca tại khoa Nhiễm. Trong đó có 55 nhân viên y tế bệnh viện nhiễm Covid-19 hiện đang được cách ly điều trị tại khoa Nhiễm A và khoa Nhiễm D, hoàn toàn không có triệu chứng bất thường. Các nhân viên đều khỏe mạnh, có tâm lý ổn định.





Theo Duy Tính (TNO)