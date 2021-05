TP.HCM: Điều tra vụ hai mẹ con tử vong trong nhà trọ ở vùng ven

Mở cửa nhà trọ kiểm tra, mọi người tá hỏa khi phát hiện hai mẹ con người phụ nữ đã tử vong.



Công an có mặt ghi nhận, điều tra vụ việc - Ảnh: CTV



Chiều 9.5, Công an H.Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 mẹ con tử vong tại một nhà trọ trên đường Tân Hiệp 17 (xã Tân Thới Hiệp, H. Hóc Môn).



Theo thông tin ban đầu, sáng 9.5, hàng xóm không thấy chị T. (29 tuổi) cùng con gái khoảng 2 tuổi ra khỏi nhà trọ nên nghi có chuyện chẳng lành, nên đã trình báo công an.



Lúc này khi mọi người mở cửa nhà trọ kiểm tra thì phát hiện cả hai mẹ con chị T. đã tử vong, trong đó chị T. chết trong tư thế treo cổ trong nhà tắm.



Theo người dân, chị T. cùng con gái thuê nhà trọ trên được một thời gian. Gần đây chị T. có tâm sự buồn muốn tự vẫn nhưng được mọi người can ngăn.



Hiện vụ việc hai mẹ con tử vong tại nhà trọ ở H.Hóc Môn (TP.HCM) đang được công an điều tra làm rõ.

Theo TRẦN KHA (TNO)