Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra ổ dịch ở Hà Nam

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra ổ dịch ở Hà Nam, xử lý nghiêm theo quy định.



Thủ tướng ra lời kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19

Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý và thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. Ảnh: Đức Văn



Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 30.4.



Theo Thủ tướng, trong thời gian qua tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong khâu quản lý, giám sát y tế trong và sau cách ly tập trung đối với bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Đây cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hà Nam từ ngày 29.4.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và thành quả to lớn rất ấn tượng về phòng, chống dịch COVID-19 đã đạt được thời gian qua của cả nước, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu như y tế, quân đội, công an…;



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành phố liên quan đến chùm ca lây nhiễm bệnh vừa qua, khẩn trương, thần tốc truy vết nhanh, phát hiện sớm, cách ly ngay, khoanh vùng gọn, điều trị tích cực.



Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra ổ dịch bệnh ở Hà Nam, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước. Phải bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.



Với các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh, Thủ tướng yêu cầu thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng; kiên quyết không để dịch lây lan nhanh.



Các địa phương này chủ động, sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, quốc phòng, công an đảm bảo hoạt động phòng chống dịch khẩn trương, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn.



Ngày 2.5, sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, tỉnh Hà Nam quyết định phong tỏa thôn 5 Đồng Yên (xã Chân Lý) và thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý), đều thuộc huyện Lý Nhân để phòng, chống dịch COVID-19.



Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam cho biết, thời gian cách ly 2 thôn trên tối thiểu là 14 ngày, kể từ 17h ngày 1.5. Được biết, thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý (Lý Nhân) có 320 hộ, 2.200 nhân khẩu. Thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý (Lý Nhân) có 169 hộ, 537 nhân khẩu.



Theo Ban chỉ đạo, việc cách ly y tế hai thôn trên nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đồng thời ban chỉ đạo cũng lưu ý đơn vị liên quan phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.



Tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không để công nhân từ những nơi đang có dịch trở lại công ty làm việc, các trường hợp sốt phải nghỉ làm ở nhà. Các doanh nghiệp có nhu cầu xét nghiệm cho công nhân phải phối hợp với ngành y tế kịp thời đáp ứng.

https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-lam-ro-trach-nhiem-cua-to-chuc-ca-nhan-gay-ra-o-dich-o-ha-nam-904489.ldo



Theo PHẠM ĐÔNG (LĐO)