Khởi tố vụ án liên quan quán bar Sunny

Xác định những clip thác loạn tập thể lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã Quyết định khởi tố vụ án.





Ngày 11-5, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết những clip lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán bar Sunny. Theo đó, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".



Clip thác loạn được xác định không phải quán Karaoke Sunny - Ảnh cắt từ clip



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi các clip lan truyền đã được chia sẻ nhanh chóng gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tới đây, đơn vị sẽ cùng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phối hợp, điều tra, xử lý các trường hợp liên quan.



Trước đó, ngày 7-5, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã đình chỉ hoạt động của quán bar Sunny vì có những vi phạm trong kinh doanh và công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau đó, TP Phúc Yên cũng đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ ông Vũ Tiến Thành (chủ quán Sunny).



Lý do là quán có sai phạm về việc đăng ký không đúng số lượng lao động thực tế. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 5 người, nhưng qua công tác kiểm tra thực tế số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.



Cùng với đó, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang thác loạn, khêu gợi phục vụ khách. Nhiều người cho rằng hình ảnh này được ghi lại từ quán bar Sunny.



Cơ sở kinh doanh bar, karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán mắc Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở nên phức tạp, khó lường.

Theo Nguyễn Hưởng - Huy Thanh (NLĐO)