Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, liên quan đến sai phạm về "đất vàng" Nha Trang.



Vì sao Khánh Hòa bị 'đòi nợ' xử lý sai phạm về đất đai?

Thủ tướng cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên - Ảnh: Phan Lê



Sáng 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên, 59 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở, lệnh khám xét nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái, 60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này.



Ông Võ Tấn Thái khi còn là Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Phan Lê



Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Thiên và ông Thái bị khởi tố để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30.3.



Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đào Công Thiên; thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh khám xét nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái.



Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa bị trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp "lấy mất chỗ" - Ảnh: Phan Lê



Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.6.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ định và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Thanh Yến làm dự án BT Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa trên diện tích đất hơn 7.400 m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo (TP.Nha Trang). Tháng 6.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa chính thức giao đất cho Công ty Thanh Yến với 4.440 m2 đất ở và gần 2.950 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời gian thuê đất 50 năm để doanh nghiệp này xây dựng dự án trung tâm thương mại và căn hộ Nha Trang Center 2 (sau này đổi tên thương mại là dự án Gold Coast).



Sau khi ký giấy chứng nhận đầu tư, ngày 21.7.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định phê duyệt giá đất khu vực xây dựng dự án Gold Coast. Theo đó, khung giá đất ở gần 22,5 triệu đồng/m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2, trong khi giá đất thị trường tại khu vực lân cận cao hơn cả chục lần.



Với khung giá đất trên, Công ty CP Thanh Yến phải trả khoảng 123 tỉ đồng để sử dụng gần 7.400 m2 cho vị trí “đất vàng” nói trên. Số tiền 123 tỉ đồng này được sử dụng để xây dựng Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) theo hình thức BT, tại Hợp đồng số 01/2015/HĐBT ký ngày 22.1.2015. Từ vị trí trung tâm thành phố, Trường chính trị Khánh Hòa bị đẩy ra ngoại ô, nhường chỗ cho cao ốc gần 1.000 căn hộ.

Theo PHAN LÊ (TNO)